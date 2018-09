Adidas lavora con noi: offerte di lavoro 2018 per il brand di moda sportiva e non solo (GUIDA COMPLETA)

Adidas (stilizzato adidas) è un’impresa multinazionale con sede a Herzogenaurach, in Baviera (Germania), che produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero. È il maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale. I prodotti dell’azienda sono tutti identificati dalle caratteristiche tre strisce parallele e disposte in modo obliquo. Tale identificazione compare anche nel logo ufficiale dell’azienda. La gamma produttiva dell’Adidas si è estesa dalle originarie scarpe da calcio, alle calzature per un numero crescente di sport; l’attività si è inoltre successivamente diversificata e ampliata per includere anche le divise di gioco per praticare gli sport e inoltre l’abbigliamento sportivo per il tempo libero. La gamma odierna comprende calzature, abbigliamento e accessori per i seguenti sport: taekwondo, atletica leggera, calcio, corsa, tennis, pallacanestro, golf, hockey su prato, cricket, lacrosse, rugby, ginnastica, skateboarding, karate, judo e automobilismo, scherma. Recentemente a questi prodotti si è affiancata anche l’offerta di accessori sportivi e altri prodotti come profumi, occhiali sportivi, orologi. Alcuni dei più famosi e pagati calciatori del mondo al momento hanno contratti e sponsorizzano il marchio Adidas: Messi, Di María, Kaká, Xavi, Beckham, Quaresma, Casillas, Bale, James Rodríguez, Lucas, Neuer, Robben, Oscar, Luis Suárez, Özil, Benzema, Lampard, Xabi Alonso, Gabriel Jesus, Jonas, Diego Ribas, Lorenzo Insigne fra gli altri. Fa da sponsor tecnico al Real Madrid, alla Juventus, al Bayern Monaco, al Valencia, al Manchester United e al Lione. Adidas produce ancora tacchetti a mano per Toni Kroos, Kaká, Beckham e Gerrard.

Adidas lavora con noi: offerte di lavoro 2018 in Italia

Adidas, nuove offerte di lavoro per il celebre brand tedesco di abbigliamento sportivo. Non solo in Italia, ma anche nella storica sede tedesca sono ricercate diverse figure professionali, dallo Store Manager al Software Developer. Ecco tutte le posizioni aperte:

Come accennato, Adidas ha pubblicato alcune posizioni aperte per i propri store italiani. Nello specifico, ecco le figure ricercate dall’azienda:

Store Manager Mondovì (Monza)

Assistant Sore Manager Mondovì (Monza)

Addetto Vendita (Milano)

Vice Store Manager (Castelguelfo)

Adidas lavora con noi: offerte di lavoro 2018 in Germania

Di seguito, invece, alcuni dei 56 profili che l’azienda sta cercando per la propria sede storica di Herzogenaurach: