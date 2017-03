Adele si è sposata, annuncio a sorpresa e dedica al concerto, ecco chi è il marito (foto)

Adele è una donna sposata: lo ha rivelato lei stessa durante un concerto australiano, dedicando al compagno che ha scelto per la vita quella che probabilmente è la sua canzone più amata. Le nozze sono state in gran segreto e il fortunato è il suo fidanzato storico Simon Konecki, papà del figlio Angelo (4 anni). L’occasione è stata perfetta per svelare il mistero dietro al testo di “Someone like you” dedicata proprio al suo Simon.



“Stavo tentando di ricordare come mi sentivo all’inizio della relazione che ha ispirato questa canzone. Un feeling che quando lo avverti per la prima volta è il miglior feeling che ti possa capitare sulla Terra e da cui sono diventata dipendente. Ovviamente si tratta di un feeling che non potrò più provare di nuovo, visto che ora sono sposata” con queste parole è arrivata la rivelazione.

Una amore profondo, longevo, che ha unito i due per lunghi anni e che ora trova il meritato coronamento. Il pubblico, una volta appresa la notizia, ha applaudito e accolto con calore la bella notizia.