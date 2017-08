Acrilici Maimeri: come dipingere la propria opera d’arte acquistando tutto il necessario online

Chi sta studiando Arte per passione o perché ne vuole fare una vera e propria professione sa benissimo che i colori acrilici sono spesso tra i preferiti dei pittori perché si asciugano molto più velocemente rispetto ai colori ad olio e perché permettono di studiare meglio la tecnica della velatura. L’unico problema? Il costo. Il consiglio degli esperti è sempre quello di acquistare, infatti, colori acrilici della marca più costosa per essere sicuri che essi abbiano un contenuto elevato di pigmento. Il prezzo più elevato, in questo caso, fa sì che il dipinto non richieda di passare due o tre mani di vernice in più per ottenere la stessa vivacità e profondità che si otterrebbe con una sola mano realizzata con un prodotto di ottima qualità. La marca migliore sul mercato è senza ogni ombra di dubbio Maimeri.

Gli acrilici Maimeri sono prodotti con pigmenti di ottima qualità che sono stati selezionati per ottenere toni intensi e mescolanze brillanti e pulite. La resina acrilica ad alta viscosità non screpola e si stende uniformemente su tutti i supporti. Tutti gli artisti, che siano professionisti, amatoriali o studenti, possono contare, in più, su una vasta gamma di colori fra cui cinque nuove tonalità fluorescenti e un fosforescente. Oltre a ciò gli acrilici Maimeri hanno una resina di nuova generazione che caratterizza univocamente la marca e ne determina la già citata alta viscosità donando ad ogni tinta forza, rapidità, pulizia e brillantezza. Un buon artista può sì creare un’ opera d’arte anche con materiali poveri, ma se i mezzi che utilizza sono di alta qualità il successo è più che garantito.

Come usare i colori acrilici Maimeri? Sei si ascoltano i consigli dei più saggi è bene che i principianti optino per la pittura in tubetti perché in questo modo è possibile acquistarne in piccole quantità e si può iniziare senza problemi. Il prodotto in tubetto differisce solo per quanto riguarda la quantità del colore a disposizione, ma non per la qualità che rimane sempre molto elevata. Bisogna quindi sperimentare e con coraggio provare tutte le tecniche per trovare quella che è più adatta a trasformare in realtà l’idea che si ha in testa.

