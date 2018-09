Acquario oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: potresti rivedere le tue scelte in amore

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

E’ un mese in cui potresti rivedere le tue scelte in amore. Ci sarà una grande fatica da recuperare entro il 15. Questo vuol dire che anche la coppie migliori devono risolvere un piccolo problema, magari semplicemente organizzarsi sulla divisione dei compiti legati al quotidiano. Dal punto di vita professionale qualcosa ti agita anche se ti appassiona. In amore c’è qualcosa da rivedere, è una fase un po’ stancante. In certi rapporti non manca l’amore ma si cerca a tutti i costi di innovare la propria vita e fare qualcosa di diverso. Per chi è solo, non è un momento giusto per fare scelte per la vita, meglio affidarsi ad avventure part-time. Non aspettarti troppo, così non c’è possibilità di restare delusi.

In amore queste stelle ti rendono disponibile al confronto con gli altri, sei più sicuro della tua capacità di affascinare. Il cielo si impegna a rendere più solide le basi dell’intesa affettiva e anche gli amori recenti. Per quanto riguarda l’amore è infatti un periodo piuttosto attivo. Cerca di non esagerare con le rivendicazioni, negli attacchi nei confronti di una persona che magari ti piace, rischieresti di perderla o magari di pentirti di ciò che hai fatto. Al lavoro conviene guardarsi attorno e cominciare a chiedere. U po’ più di attenzione la devono avere le persone che stanno elaborando nuove strategie di lavoro. Basta non perdere la calma e tutto filerà liscio. Molto bene illuminato il settore dei viaggi, dei contatti con il lontano, ma qualcosa è da rivedere o ‘spingere’.