Acquario oroscopo Paolo Fox settembre 2017: crisi di coppia in vista, tensioni al lavoro

Ti senti più affaticato, iniziano ad esserci piccole tensioni nell’ambiente lavorativo o in famiglia che comunque vanno tenute sotto controllo. Cerca di staccare la mente dalle preoccupazioni legate al quotidiano. Ora non puoi più rischiare, già da giugno sei sul piede di guerra, soprattutto se lavori in una società che ti rinnova il contratto di anno in anno.

Le prime due settimane del mese saranno faticose e dovranno essere gestite con cautela. Chi ha chiesto un cambiamento, una miglioria, un lavoro, potrebbe essere accontentato ma solo parzialmente. C’è anche chi desidera mollare tutto e andare via, ma non sempre sarà possibile realizzare ciò. Evitate le spese di troppo nelle due ultime settimane di settembre.

Anche sul piano dell’affettività questo è un cielo insofferenze, non tutte le coppie discuteranno, ma molte entreranno in crisi. L’importante è sentirsi innamorati, anche dopo tanti anni, e questo forse è ciò che ti manca adesso. Dovresti notare piccoli fastidi nelle domeniche di settembre, e anche incomprensioni. Il tuo cielo sta cambiando geometrie, ora tutto quello che è inutile deve essere tagliato … Le coppie che non vanno d’accordo da mesi o che hanno tenuto un legame in piedi da troppo tempo fra tante decisioni ora potrebbero decidere di separarsi.