Acquario oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: nulla sembra portare alla soddisfazione che desideri

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

Questo è un mese molto faticoso, persino per un segno come il tuo, estroverso e sempre pieno di risorse! Incontri fortunati, piacevoli, ma nulla sembra portare alla soddisfazione che desideri. Anche i progetti nati da poco, che sulla carta sembravano essere importanti, non sono poi così validi o non ti mettono in luce. Non bisogna cercare i soliti amori impossibili, perché sei specialista nel lottare contro i mulini a vento! Bisogna dare spazio alle emozioni, e ristabilire certi ruoli nelle convivenze. Chi si sente estremamente stanco e nervoso, potrebbe addirittura pensare di buttare all’aria certi schemi e ripartire da zero.

In amore spesso esprimi i tuoi desideri con una grande dose di polemica e in questo periodo sarai più puntiglioso del solito. Non devi temere grandi scossoni, a meno che tu non voglia procurarli volontariamente per suscitare nei partner reazioni aggressive. Scoprirai che il tuo rapporto potrebbe darti di più se solo l’altra persona lo volesse. Naturalmente facciamo appello al tuo buon senso, perché altrimenti si rischia di essere sempre sopra le righe. Sul lavoro cerca di armarti di pazienza di fronte all’impegno a volte pressante che ti sarà richiesto per gestire situazioni personali e familiari. Per quanto riguarda il denaro, le spese superano di gran lunga le entrate, meglio cautelarsi da ogni tipo di eccesso in questo senso. Malgrado la situazione planetaria ti inviti a tirare fuori tutta la tua creatività e la tua grinta, qualche momento di insicurezza potrebbe impedirti di raggiungere i risultati sperati: ma solo per pochi giorni! Energia e vitalità ti permettono di gestire la forma un po’ come vuoi tu.