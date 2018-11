Acquario oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: l’amore non sta a guardare, scelte importanti da fare

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

La situazione astrologica di quest mese di Novembre è molto interessante per il lavoro e per le nuove iniziative. E dopo mesi di fatica, potrai finalmente essere raggiunto da una buona notizia. L’amore non sta a guardare, ma attenzione: ricordiamo che a breve qualcuno farà una scelta importante. Sarà un periodo di recupero. Per tutti gli innamorati che vogliono vivere qualcosa di più e per le storie stabili, non è esclusa una decisione drastica un incontro importante. Attenzione a un ex che può avercela con te.

In amore se non hai ancora trovato la persona giusta forse non è solo colpa della fortuna, forse non sei convinto di quello che vivi. Chi ha un’amicizia amorosa sta meglio di tutti! E’ un cielo molto promettente per tutti coloro che vogliono vivere delle relazioni piacevoli senza obbligo di durata. In altre parole, gli amanti delle avventure mordi e fuggi avranno molte frecce al proprio arco. Sul lavoro se non si è trattato di un blocco lavorativo è stato il fisico a cedere. Dunque, ora bisogna pensare al recupero. Chiusure o allontanamenti da gruppi o situazioni inappaganti. Gli ultimi sono stati mesi di grande fatica e probabilmente di risultati alterni. Da qualche mese ti senti in perfetta forma, a volte ti sei agitato troppo, in altre occasioni sei stato vittima di malesseri legati all’ansia oppure piccole influenze stagionali.