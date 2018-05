Acquario oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: tagli netti, fermati a riflettere

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

La nota più significativa di questo mese è determinata dal transito di Giove che sarà in posizione spigolosa da metà mese. Questo vuol dire che ci saranno dei momenti di grande importanza ma anche tagli netti. Abbandonerai ciò che non vuoi più fare. Non escludo, però, che qualcuno debba cominciare a guardare oltre e programmare eventi per la seconda metà dell’anno. Maggio è un mese nel quale sarà utile fermarsi e riflettere. Non si può vivere solo di utopie. Le nuove storie d’amore possono essere vissute con grande trasporto. Se vivi una storia importante proseguirà. Ma non è escluso che ci siano momenti di tensione, più che per mancanza d’amore, per differenti vedute ed opinioni in merito al futuro.

In amore la prima cosa da fare in questo periodo è cercare di dimenticare un torto subìto. Qualche coppia ha discusso anche per problemi legati alle finanze. Se hai avuto un figlio da poco, sono da ricercare nuovi equilibri. Dovresti superare questi problemi pratici, perché l’amore con gli affari c’entra ben poco. Alcune informazioni dovranno essere prese con le pinze! Molto dipende da quello che è accaduto prima. L’ultima parte del mese passato potrebbe aver creato divergenze, tensioni, in qualche caso separazioni. Sul lavoro scontri con un capo, situazioni inappaganti, a cominciare dal tuo stipendio o dai tuoi guadagni. Ciò vale soprattutto se hai un’attività indipendente. Non è escluso che negli ultimi 6 mesi ci siano stati dei blocchi legali. Qualcuno di ha messo i bastoni tra le ruote! Stai uscendo da un periodo di crisi, non è sempre stato facile riuscire a mandare giù tutti quei rospi. Attenzione ancora al denaro.