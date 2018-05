Acquario oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: tagli netti da fare, qualcuno arriva nella tua vita all’improvviso

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

Acquario: tagli netti da fare, fermati a riflettere

La nota più significativa di questo mese è determinata dal transito di Giove che sarà in pozione ‘spigolosa’ da metà mese. Questo vuol dire che ci saranno dei momenti di grande importanza ma anche tagli netti. Abbandonerai ciò che non vuoi più fare, non è escluso però che qualcuno debba cominciare a guardare oltre e programmare eventi per la seconda metà dell’anno. Maggio è un mese nel quale sarà utile fermarsi a riflettere. Non si può vivere soltanto di utopie. Le nuove storie d’amore possono essere vissute con grande trasporto, se vivi una storia importante, proseguirà. Non si escludono tuttavia momenti di tensione, più che mancanza d’amore, per differenti vedute ed opinioni in merito al futuro.

Acquario: Bilancia, Ariete o Gemelli potrebbe entrare nella tua vita all’improvviso e …

Attenzione: la seconda metà di Maggio sarà utilissima per risolvere problemi rimasti in sospeso. Se ti aspetti una notizia potrà arrivare. Una persona Bilancia, Ariete o Gemelli potrebbe entrare nella tua vita all’improvviso o comunque essere al centro della tua attenzione. L’amore può tornare da protagonista, Venere e Mercurio ti sono favorevoli. Al lavoro c’è chi si sente meno considerato, ma questa volta è possibile parlare chiaro. Attento a non perdere di vista un lavoro che rende per posto ad una attività che ti fa sentire un po’ più al centro dell’attenzione ma che non rende come dovrebbe. Potresti innervosirti perché le spese in questi giorni sono davvero troppe e qualcuno potrebbe pagarti poco per quello che fai, e questo non va bene. Stelle discretamente vantaggiose anche per chi ha un lavoro dipendente, ma attenzione a non fare passi falsi.