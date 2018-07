Acquario oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: i cuori solitari ripartono alla grande!

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

C’è un po’ di malcontento, soprattutto nell’ambito del lavoro. Perché a fronte di un grande impegno, non senti di avere attorno persone riconoscenti o il giusto compenso. Da un punto di vista professionale queste stelle ti danno qualche pensiero di troppo. Conflitti. Attenzione alla firma di accordi e contratti. Ci sono ritardi un po’ in tutto, ma chi ha buone proposte e buoni progetti, non deve assolutamente tirarsi indietro. Per quanto riguarda l’amore, invece, è probabile che tu stia mettendo alla prova una persona che, nel recente passato, aveva messo alla prova te! I nuovi incontri vanno valutati caso per caso. Probabilmente ti senti un po’ solo e questo è il motivo per cui ogni tanto avrai degli atteggiamenti un po’ aggressivi, ma la seconda parte di Luglio sembra migliore. Se vivi una storia d’amore importante, solida, il consiglio è di non interromperla nonostante qualche attimo di sfiducia. Per i cuori solitari sono previsti incontri piacevoli ma non definitivi, anzi. Per molti di voi la strategia della ‘toccata e fuga’ sarà, anche inconsciamente, quella più gettonata nel corso dei prossimi giorni.

Ultimamente c’è stata molta tensione tra qualche coppia, attriti più o meno forti, a seconda delle caratteristiche e delle basi di partenza. Si può adesso ricucire lo strappo, ma solo c’è comunità di intenti. Dei perditempo ne hai piene le tasche! Per chi per troppo tempo è rimasto solo o chi di recente ha chiuso una storia, ora si può ripartire con grande interesse e vigore. Si inizia con un’amicizia, poi si vedrà se potrà trasformarsi in qualcos’altro … Arriva qualche buona notizia sul lavoro. C’è u problema di soldi.