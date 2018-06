Acquario oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: scontri, sei insofferente a qualunque tipo di comando

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

Amore – Dovrai riporre molta cura nelle questioni legali e soprattutto tra ex. In questi giorni potrebbe anche nascere qualche complicazione che non ha niente a che fare con l’amore; attenzione quindi a non rischiare denaro e sentimento. Giugno rappresenta un banco di prova per le relazioni che hanno rischiato, e presenta influssi molto vivaci per la vita sentimentale. Le giornate in arrivo riescono a regalarti anche qualche avvenimento felice. Prudenza, invece, con la tensione nervosa che sarà altissima domenica.

Lavoro – Attenzione alle clausole dei contratti! La quadratura di Giove provoca delle difficoltà nello stringere patti e, allo stesso modo, se devi sottoscrivere polizze, investimenti e accordi, attenzione anche alle ‘avvertenze’ scritte in piccolo. La prima sensazione che si ha, guardando questi transiti, è di una riscoperta delle tue potenzialità e proprio per questo motivo ti invitiamo ad allargare il giro delle tue conoscenze, tra queste può esserci qualcuna davvero utile per il tuo lavoro. Qualunque sia il problema con cui dovrai misurarti, non dovrai mai perdere l’autocontrollo. Quando sei nervoso hai spesso forti arrabbiature …

In questo mese potresti sentirti più volte messo alle strette. Qualche pensiero di troppo va alla situazione economica, che è rimasta un po’ sotto pressione. Bisogna risparmiare qualcosa anche perché le spese sono aumentate; i conti non quadrano e qualcuno dovrà chiarire una questione con un ente, con un esperto, con il proprio commercialista. Chi sta cercando nuove strade in amore, non è completamente convinto. E chi ha una storia conflittuale, deve stare un pochino più attento nella seconda parte del mese, in particolare nelle giornate del 23 e 24. Attenzione ad eventuali scontri con persone che rappresentano l’autorità, perché da qualche tempo sei insofferente a qualsiasi comando. Non fare scelte troppo passionali pur di portare avanti un progetto di lavoro.