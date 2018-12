Acquario oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: storie al limite, dubbi nei sentimenti

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

La confusione degli ultimi mesi ha creato molti problemi, non ultimi quelli economici. Anche chi ha fatto una scelta drastica, chi ha deciso di non fare più le solite cose di prima, a Dicembre sembra più sereno. Ora bisogna anche dare spazio alle amicizie che poi, con un po’ di buona volontà, possono trasformarsi in amore da Gennaio. Ma è proprio il settore sentimentale a portare qualche dubbio. Le nuove storie partono al rallentatore; ci sono difficoltà nel vedersi, uno dei due potrebbe avere problemi da risolvere. Nelle coppie di lunga data bisogna spartirsi bene i compiti, perché non si dica che uno fa più dell’altro. Meglio evitare di annoiarsi a Capodanno. Non farti coinvolgere in situazioni banali. Il 2019 sarà un anno di grandi speranze, per le coppie che però, nel mese di Dicembre, dovranno affermare un amore e capire se è possibile andare avanti oppure no. Storie al limite.

In amore nella giornata del 15 possono arrivare cambiamenti radicali e inaspettati. Ma evita di chiedere troppi pareri, di sfogarti in giro. Non lasciare che gli altri si interessino troppo alla tua storia d’amore e cerca invece di maturare idee personali che possano invece darti la forza di cambiare le cose. Le stelle che riguardano la tua vita professionale sono davvero eccellenti ma determinano cambiamenti netti, forse una vendita, o un figlio in arrivo per chi è sposato. E’ chiaro che alcune cose non ti stanno più bene. Tutto quello che viene elaborato nel corso di questo periodo è favorevole, come testimonia l’ottimo transito dei pianeti che toccano il settore del lavoro. Un momento di malinconia potrebbe rendere stabile l’umore.