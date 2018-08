Acquario oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: un’amicizia amorosa potrebbe risultare più importante del previsto!

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Urano e Saturno. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Fissa. Il suo colore è il blu; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico dell’Acquario è rappresentato dalle increspature dell’acqua.

Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

Se devi fare una proposta d’amore, conta sulle giornate della prima parte del mese. Il lavoro richiede molta attenzione soprattutto se devi fare una scelta radicale, se devi percorrere una nuova strada. Certo che il rischio affascina, ma sul piano delle finanze non è il momento giusto per fare passi azzardati, almeno fino a Novembre ci vuole attenzione. Quindi, massima attenzione con i soldi. Discussioni in merito ad una casa, spese per un guasto. Chi vive in un condominio si prepari a qualche momento agitato, così anche se ci sono soci in una società in disaccordo. Ti consiglio di regalarti una pausa di relax perché l’amore può tornare importante, anche se tu ami sempre le relazioni che lasciano una via d’uscita. Un’amicizia amorosa potrebbe risultare più importante del previsto! Chi vive una storia difficile ha tempo fino a Ottobre per capire se vale la pena continuarla.

In amore se hai già una storia importante, cerca di non disperdere le emozioni perché questa è una settimana che, soprattutto attorno al 13, potrebbe provocare qualche complicazione di troppo. Le delusioni legate ai mesi passati lasciano spazio ad un periodo di di grande costruttività. Basta solo rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Tutta la fine dell’anno produce elementi di fortuna, non essere pessimista! Ci vuole un po’ di pazienza in tutto. Sul lavoro è formidabile l’impegno richiesto nell’ambiente lavorativo e proprio per questo motivo le tensioni sono più alte. Devi prendere decisioni importanti. Se hai un’attività di responsabilità, evidentemente c’è qualcosa da gestire con più razionalità. Ma il nervosismo prende il sopravvento! Lo stress aumenta.