L’acne in età adulta è un problema epidermico solitamente noto ai giovanissimi, ragazzi e ragazze che in procinto di approdare alla considerabile età adulta e a causa del caos ormonale che si manifesta in questo periodo tendono a manifestare piccole cisti sul volto. Il problema sta imperversando sul web da qualche tempo a questa parte grazie alla spinta coraggiosa di teenager 4.0 che non temono di mostrarsi per quello che sono. L’hashtag #acnepositivity è il movimento di accettazione della bellezza naturale, senza foto editing e senza paura, lanciato dalla bella Hailey Wait, coraggiosa influencer diciassettenne del Colorado che ha deciso di combattere, attraverso il web, il bullismo psicologico nel quale versava a causa dei disturbi acneici. Hailey non è sola. Kendall Jenner, Justin Bieber e Bella Thorne sono solo alcune delle celeb che non temono di mostrare i propri brufoli su Instagram. E’ anche vero che l’acne giovanile, per quanto problematico da un punto di vista di “accettazione” sociale è comunque abbastanza giustificata e “perdonabile” se arriva entro i 25 anni; tuttavia l’acne potrebbe tardare a manifestarsi, suscitando ancora più disagio a chi si trova a doverlo affrontare, magari a 30 anni. L’acne tardivo, ovvero quello che colpisce dai trent’anni in su è un problema che accomuna non solo i poveri mortali ma anche le celebrity hollywoodiane come Eva Longoria, Debra Messing e Selma Blair, le quali però non temono di mostrarsi per come sono realmente.

L’acne tardivo anche detto acne delle donne in carriera

L’acne tardiva è una realtà tutt’altro che fantascientifica ma mostrarla è normale e persino un diritto! Ce lo insegnano anche i veri divi che non temono di farsi ritrarre da fotocamere e illuminare dai riflettori: l’acne va affrontata con positivismo. «Anche a me capita di svegliarmi al mattino con un bel brufolo sulla fronte. Credevo che dopo i 40 almeno loro sparissero e, invece, mi ritrovo con pedicelli e rughe insieme», racconta la bellissima Filippa Lagerback. Come abbiamo detto Filippa non è certo un caso isolato: Blair, Messing e Longoria sono solo alcuni dei cognomi celebri che mostrano fieramente il proprio viso e non solo. Dalle stesse celebrity arrivano anche interessati consigli su come sconfiggere o, se non altro, limitare drasticamente l’acne tardivo. Ma vediamo prima di tutto cosa sia l’acne tardivo e poi come annientarlo da vera star.

Se l’acne ci colpisce una volta arrivate ai trenta il disagio aumenta decisamente perché viene a mancare la sensazione di solidarietà con i coetanei. In Europa circa il 48% delle donne tra i 30 e 49 anni sono interessate dall’acne tardiva che, negli Stati Uniti, viene anche chiamata acne delle donne in carriera. Il responsabile? Lo stress. Ebbene nel mondo delle donne sull’onda del successo, con giornate da 48 ore, impegnate su mille fronti differenti lo stress può giocare brutti scherzi, uno dei quali è lo sfogo acneico anche dai 30 anni in su. La Dott.ssa Antonella Parlangeli, dermatologa specializzata in dermatologia plastica e tricologia ci offre qualche consiglio utile per gestire questo problema e con lei vi sveliamo anche qualche “dritta” da parte di alcune delle donne più fotografate che mai. «Fondamentale è la valutazione clinica del dermatologo che prescrive terapie mirate a sfiammare la pelle» spiega la dottoressa la quale si preoccupa di specificare che, arrivate alla soglia degli “enta”, la correlazione acne-ormoni non ha più senso: «Quindi, no alle terapie a base di ormoni per combattere l’acne. È importante, invece, ricordare che anche un non corretto management cosmetico del volto favorisce la proliferazione d’impurità». E su questo poniamo attenzione: una beauty routine adeguata è il primo passo verso una pelle perfetta che, se abbinata ad una buona educazione alimentare, garantisce grandiosi risultati estetici. A confermarlo è la meravigliosa Victoria Beckham che cura la propria pelle a suon di omega tre e vitamina C. Via libera al salmone, quindi, ad agrumi e tutto ciò che contiene antiossidanti. Al rogo anche i latticini, spiega Victoria, che li ha banditi dalla sua alimentazione da tempo. Anche Cameron Diaz ha qualcosa da insegnarci: per risolvere il problema dell’acne in età adulta, ha raccontato alla rivista Self di aver smesso di fumare e di usare una protezione solare in polvere (e non la lozione), per prevenire i brufoli causati dai raggi UV.

