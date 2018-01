Accessori moda Primavera Estate 2018: Selena Gomez protagonista della campagna Coach

Continuiamo con la nostra rubrica sulle tendenze moda della primavera estate 2018. Coach ha annunciato quest’oggi il lancio della seconda campagna pubblicitaria di Selena Gomez, come testimonial del brand per la collezione Spring 2018. La cantante, attrice, produttrice e filantropa incarna l’ottimismo della casa di moda e accessori americana in una serie di immagini ambientate a New York che mettono in risalto le nuove borse di stagione.

Nelle immagini, Selena Gomez appare all’interno di un appartamento newyorkese con scala anti-incendio, adagiata sul davanzale di una finestra con l’iconico Empire State Building sullo sfondo. È l’ora magica e gli scatti catturano le infinite possibilità della notte in procinto di arrivare, nella città che non dorme mai. “Il direttore creativo Stuart Vevers fa sentire New York come una vera comunità” – ha affemato Selena Gomez – “E’ come se in questo posto il marchio vivesse davvero”.

“La Coach girl è reale va in metropolitana o, in questa occasione, si svaga nel suo fantastico appartamento di New York” – ha affermato invece Stuart Vevers – “La fotografia di Steven Meisel dona un tocco di magia a queste situazioni apparentemente quotidiane. Selena ha un energia speciale; l’autenticità e la genuinità che le appartengono poi, rendono la campagna ancora più viva”.