Abiti gioiello, la moda tra cristalli e lusso: l’inverno 2019 che brilla

Incantevoli vestiti principeschi, pieni di luce e di charme. Dai tagli asimmetrici a quelli dritti, tempestati di cristalli, piume e impreziositi da gioielli super lusso. Gli abiti gioiello dominano le collezioni invernali 2019. Le modelle sembrano delle vere e proprie dame di corte, sfilano per Gucci, Erdem , Dries Van Noten. Alessandro Michele stilista della casa di moda fiorentina, punta al colore rosa e alle trasparenze con micro applicazioni di cristallo, anche il marchio su fondo bianco, sembra brillare sugli abiti stessi. Lo stilista canadese Moralioglu invece, gioca sui toni del grigio e del blu, un mix di trasparenze con motivi a pois e sovrapposizioni di ‘abiti-mantello’ ricoperti da diamanti. Ultimo ma non meno importante, il designer belga Van Noten con ‘abiti tunica’ vedo non vedo, drappeggi piume e applicazioni di smeraldo verde .

Moda 2019 accessori, tra luce e cristalli

Collane, spille, orecchini brillano di luce propria, non sono solo gli abiti ad abbagliarci in questa stagione. Pendenti di cristallo, collane squadrate, anelli a forma di stella e non mancano le cinture che stringono gli abiti, anch’esse piene di inserti luminosi. Ma non solo, occhiali da sole tempestati di brillanti come quelli di Prada o di Gucci glitterati in rosa e verde. Le scarpe, da quelle di Sophia Webster (modello ‘ Amber’) , delle decolté rosse dal tacco doppio, decorate da micro applicazioni in cristallo alle sneakers di Jimmy Choo interamente coperte di Swarovski. Un total look 2019 che non fa fatica a farsi notare!

Le star in abiti gioiello già nel 2018

Sul red carpet del met gala 2018, le star avevano sfoggiato abiti già gioiello da urlo. Da Bella Hadid firmata Chrome Hearts Official alla collana di Bulgari indossata da Lily Aldridge, un pendente di pietre gioiello. Ma si aggiudicò l’abito più bello Black Lively in rosso Versace tempestato di cristalli e per completare il look super gioielli di Lorraine Schwartz. Certo che però il 2019 con i suoi ‘‘look gioiello” sono di gran lunga superiori e ci hanno conquistato letteralmente , durante le ultime sfilate di moda. Veri e propri ”abiti creazioni’‘, eleganti perfetti per essere indossati ai gala più importanti del fashion.