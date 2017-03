Abdul Mateen, principe del Brunei sbaraglia gli altri reali, ecco chi è

Si chiama Abdul Mateen: ha 25 anni, è bello, atletico, brillante, laureato, elegante e…principe. E che principe. Si tratta del figlio del sultano del Brunei. Considerato al momento il reale più sensuale e intrigante del pianeta. Non fa nulla per nascondere la sua vita di lusso: con i suoi 400mila follower su Instagram il rampollo è ormai una celebrità social.

Si tratta del quarto figlio del sultano Hassanal Bolkiah, il cui patrimonio è stimato intorno ai 20 miliardi di dollari. Il giovane è diplomato alla School of Oriental and African Studies e spesso si intrattiene a Londra. Sui suoi social si possono vedere le sue abitudini: particolare rilievo hanno per Abdul gli sport, anche estremi. Fan di immersioni, polo e di aeronautica militare.

Tenerissimi i suoi molti scatti abbracciato a cavalli, cani e un tigrotto; il felino ricorre molto spesso fra le fotografie e pare essere un compagno fisso nella sua routine. Non mancano piscine, spa, ville di lusso e alberghi a 5 stelle: insomma, cosa si può volere di più?