Abarth 124 Spider Scorpione: adrenalina e comfort per la nuova roadster

Dopo il primo e il terzo posto nel Grand Prix of Qatar dei piloti del Team Movistar Yamaha MotoGP, sbarcano in Sardegna le tre grandi novità Abarth presentate al Salone di Ginevra 2017. E’ quindi sullo sfondo della baia di Chia che fanno il loro esordio la serie speciale Abarth 124 Spider Scorpione, la nuova Abarth 595 Pista – inedita versione dell’icona del brand – e la serie limitata e numerata Abarth 695 XSR Yamaha, frutto della collaborazione con Yamaha Motor Europe.

Tra le novità presentate dalla casa dello Scorpione, quest’oggi ci soffermiamo su Abarth 124 Spider Scorpione: si tratta di un‘automobile adrenalinica e non convenzionale, destinata a diventare un’icona del piacere di guida che farà emozionare chiunque si siederà dietro il volante. Sviluppata grazie alla Squadra Corse Abarth, la vettura presenta alcuni dei tratti caratteristici delle sportive: tra questi il differenziale autobloccante meccanico di serie. La Scorpione mantiene tutte le caratteristiche meccaniche e prestazionali del 124 Spider ma si contraddistingue per i sedili in pelle e microfibra di colore nero, pensati per garantire il massimo grip.

Il cofano della nuova Abarth 124 Spider Scorpione nasconde un motore turbo a quattro cilindri da 1,4 litri con tecnologia MultiAir: il propulsore eroga 170 CV e 250 Nm di coppia, garantendo quindi una velocità massima di 232 chilometri orari e di raggiungere i 100 chilometri all’ora in 6,8 secondi, con cambio manuale a sei marce. Lo spider è però disponibile anche con il cambio automatico Sequenziale Sportivo Esseesse. La vettura non manca dei più moderni sistemi di sicurezza nonché del Pack Visibility Plus che integra fari full LED adattivi autolivellanti automatici, luci diurne a LED, sensore pioggia, sensore crepuscolare, lavafari e sensori di parcheggio posteriori. Infine, il nuovo Abarth 124 Spider Scorpione è disponibile in livrea “Nero San Marino 1972” con dettagli in “Grigio Forgiato” e in “Bianco Turini 1975”.