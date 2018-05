A Tutto Volume Ragusa 2018, date e programma: libri in festa nella splendida cornice barocca

Al via la nona edizione della festa del libro e dei lettori, che per una settimana animerà le vie della città barocca (sia a Ragusa Superiore che a Ibla). Incontri culturali interessanti e ad ingresso gratuito, aperti a tutti gli appassionati provenienti dalla Sicilia e da tutta Italia. Da venerdì 15 a domenica 17 giugno il fermento culturale caratterizzerà le strade e le piazze della città con il pieno di nomi illustri come Aldo Cazzullo e Palo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, per citarne alcuni. A Tutto Volume nella edizione 2018 organizza oltre cinquanta appuntamenti letterari complessivamente inseriti nel programma firmato da Alessandro Di Salvo, ideatore e promotore della manifestazione che di anno in anno va registrando sempre maggiore successo e partecipazione, e dalla Fondazione degli Archi assieme ai tre ‘guest director’ Loredana Lipperini, Massimo Cirri e Tiziano Scarpa.

Inaugurerà la kermesse Daria Bignardi che parlerà ai presenti del suo libro “Storia della mia ansia” (2018), accompagnata da Loredana Lipperini che condurrà anche gli appuntamenti con Annamaria Testa e Gianfranco Calligarich. A chiudere sarà lo storico, intellettuale e giornalista Paolo Mieli con un’innovativa interpretazione della storia d’Italia. Ospiti della nuova edizione di A Tutto Volume il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano Stefano Feltri, l’ex magistrato Gherardo Colombo per dissertare di politica e democrazia, l’economista Vincenzo Visco di evasione fiscale e la giornalista Tiziana Ferrario di donne. Gianluigi Nuzzi, invece, presenterà le sue inchieste in Vaticano, Pino Corrias un racconto inedito della recente storia d’Italia. Riccardo Iacona farà un excursus nei palazzi di giustizia, Vincenzo Imperatore nelle banche. Giorgio Ieranò guiderà i lettori in un viaggio nel mar Egeo e nelle isole mitologiche, Elena Mora in quello nel corpo (salute e benessere), Vito Mancuso nell’anima (spiritualità).

La Narrativa invece vedrà partecipare tantissimi scrittori ed intellettuali: la giornalista Silvia Truzzi che, al suo esordio narrativo, dialogherà con Pietrangelo Buttafuoco; il musicista Massimo Bubola narrerà dei caduti di Caporetto, Presentazione con reading per il libro di Aldo Cazzullo, Gino Castaldo invece avrà al suo fianco dei musicisti che eseguiranno alcuni dei brani presenti nel romanzo della canzone italiana. In location d’eccezione, dal pomeriggio fino a tarda sera ogni angolo del centro storico di Ragusa accoglierà i dialoghi con gli autori che presentano le loro ultime uscite. Gli eventi infatti si svolgeranno in diversi punti del centro storico di Ragusa Superiore – la città nuova ricostruita dopo il terremoto – nei pressi della Cattedrale di San Giovanni Battista e di Ibla – il quartiere antico– tra Piazza Duomo, la chiesa di San Vincenzo Ferreri, Piazza Pola e i Giardini Iblei. Cliccando qui sarà possibile prendere visione del programma completo dell’evento