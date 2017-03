a. testoni sviluppa il retail in Cina con il nuovo brand I29 A. TESTONI

L’azienda bolognese di calzature e accessori di lusso a.testoni SpA, ha firmato un accordo con la società Oasis Fashion per la distribuzione e lo sviluppo retail nell’area Cina del nuovo brand I29 A.TESTONI, con un piano di apertura di 70 stores in 6 anni. “I29 (I-2-nine) rappresenta uno spartiacque per l’azienda. Il nuovo brand punta alle generazioni più giovani e trendy, si propone come brand fashion e lifestyle, e apre grandi prospettive future, con molteplici opportunità.” afferma Bruno Fantechi, global CEO di a.testoni. L’ispirazione creativa di I29 A.TESTONI nasce dall’incontro fra l’italian lifestyle e il vivere quotidiano, fatto di elementi imprescindibili come musica, viaggi e sport. “I” è un fortissimo senso di appartenenza e identità, il concentrarsi su se stessi ed avere coscienza di sé; “29” identifica l’anno in cui l’avventura a.testoni è iniziata, e diviene simbolo di “follow-through-2-the-future”. “Con Oasis Fashion condividiamo valori e obiettivi. Hanno una forte esperienza in Cina, ed entrambi crediamo che essere innovativi sia la chiave del successo” afferma Fantechi. I29 A.TESTONI sarà ufficialmente presentata con un evento a Shanghai il 14 Marzo 2017.