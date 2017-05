“A Matter Of Taste”: quando food è sinonimo di glamour

Sempre più protagonista delle nostre vite ma anche delle nostre passioni, il cibo è oggi anche sinonimo di glamour. Mentre Milano si prepara a “Taste of Milano 2017”, vi proponiamo alcune immagini del progetto fotografico “A Matter Of Taste”. Questa raccolta – creata dal pluripremiato fotografo italiano Fulvio Bonavia – vuole mettere in luce proprio il lato più fashion del cibo. Ecco allora che una melanzana si trasforma in una ballerina o un’anguria in un casco per la moto: a tratti irriverenti a tratti geniali, le immagini che vi mostriamo rappresentano senza ombra di dubbio delle vere e proprie opere d’arte.