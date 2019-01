Prendete Cenerentola, che grazie ad un paio di scarpe si è ritrovata ad essere la sposa di un principe o Mia Thermopolis, che nel film Pretty Princess scopre di essere la nipote della Regina di Genovia, questo sì che è quello che si dice un colpo di fortuna. Quanti di noi, infatti, dopo aver letto il classico di Perrault o dopo aver visto la commedia da Gary Marshall – lo stesso regista del film di successo Pretty Woman, che non a caso è una rilettura in chiave moderna della favola di Cenerentola! – hanno sognato di essere imparentati con una famiglia reale, così per vantarsi, aver il gusto di avere un guardaroba extra lusso o di vivere in un castello? Beh, ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo questa fortuna è toccata, in parte, ma è toccata. A quanto pare molte celebrità di Hollywood possono vantare legami con la Royal Family. Eccone alcune. L’elenco vi stupirà!

Imparentata con la Regina Elisabetta II ad esempio è Hilary Duff, attrice, cantante, scrittrice e stilista statunitense, diventata famosa per aver recitato nella serie televisiva Lizzie McGuire. La giovane sarebbe cugina di 18esimo grado di sua maestà. Cugina di 25esimo della sovrana sarebbe pure Beyoncé, la cantautrice e imprenditrice americana, che ha esordito nel mondo musicale nel 2003 con l’album Dangerously in Love. Sua altezza reale è cugina di 20esimo grado pure dell’attore amatissimo dal pubblico femminile Johnny Depp: ambedue sarebbero discendenti di Edoardo III. Madonna e Celine Dion, invece, sono legate a Camilla Parker Bowles, la moglie di Carlo d’Inghilterra: tutte e tre discendono, infatti, da un’importante famiglia franco-canadese del XVII secolo. Qualcuno imparentato con Lady D? Beh c’è e sarebbe l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Questi sarebbe cugino di 11esimo grado della principessa del popolo morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi.

Ellen DeGeneres, attrice e presentatrice dell’omonimo talk show, grazie ad un legame comune con Sir Thomas Fairfax, è cugina alla lontana di Kate Middleton. Cugino di sesto grado con la duchessa di Sussex è pure il regista Guy Ritchie. Chiudiamo con Ralph Fiennes: sia l’attore del Grand Budapest Hotel che il principe Carlo sono discendenti del re Giacomo II di Scozia. Questo li rende cugini di ottavo grado. Ellen DeGeneres e Hilary Duff indosseranno mai la corona? Difficile crederlo, impossibile sperarlo, però nella vita: «mai dire mai!». Chissà …