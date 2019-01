7 film d’animazione in uscita nel 2019: i lungometraggi da non perdere al cinema

Siete degli amanti del cinema d’animazione? Il 2019 sarà in tal senso un anno ricco di novità. Tanti i lungometraggi in uscita, tra cui Ralph Spacca Internet, che il pubblico italiano potrà andare a vedere a partire dal 1 gennaio. Ma questo non è che l’inizio: vi suggeriamo noi sette titoli da non perdere al cinema. Prendete nota!

Partiamo proprio da Ralph Spacca Internet, film d’animazione in computer grafica, diretto da Phil Johnston e Rich Moore, sequel di Ralph Spaccatutto, che ha per protagonista sempre Ralph alle prese con un mondo di videogiochi strepitosi, dove incontrerà le principesse disney e altri famosi personaggi del cinema, come quelli di Guerre Stellari. Passiamo poi a Dilili A Paris, il nuovo film di Michel Ocelot (Kirikù e la strega Karabà, Azur e Asmar), presentato a fine ottobre alla Festa del Cinema di Roma, in attesa di una distribuzione nelle sale italiane, che si spera possa avvenire proprio ad inizio 2019. La storia è ambientata nella Parigi della Belle Epoque e ruota attorno a Dilili, che indaga sulla misteriosa sparizione di alcune ragazze. LEGO Movie 2 uscirà, invece, al cinema il 21 febbraio 2019. Il fortunato sequel di The LEGO Movie, prodotto da Warner Bros Animation, vede lo scontro Emmet e Lucy con i LEGO Duplo, invasori dallo spazio che distruggono ogni cosa. Un film d’avventura che conquisterà grandi e piccini.

In Italia arriverà ad ottobre anche Playmobil il film. Dallo studio francese On Animation, Playmobil segna il debutto alla regia dell’ex artista Disney Lino Di Salvo, direttore dell’animazione di un classico: Frozen. Protagonista è Marla, una ragazzina che si ritrova inaspettatamente nel mondo dei Playmobil. La piccola affronterà un viaggio pazzesco ricco di avventure per poter salvare il suo fratellino. Pets 2, il sequel di Pet – Vita da animali, uscirà nelle sale italiane il 6 giugno. Il secondo capitolo racconterà al pubblico cosa è accaduto a Max e Duke, dopo che sono diventati amici, e tornerà a mostrare le “vite segrete” degli animali domestici quando sono soli in casa. Un altro sequel del 2019 che si preannuncia un capolavoro è Toy Story 4, un celebre classico della Disney Pixar. Cosa accadrà stavolta a Woody e Buzz? Dopo il successo del terzo capitolo del 2010 il cowboy e lo space ranger più famosi di sempre tornano sul grande schermo per una nuova avventura. L’uscita è fissata per il 27 giugno prossimo.

Chiudiamo con l’evento cinematografico più atteso dell’anno: Frozen 2. Le sorelle Anna e Elsa, che nel 2013 hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, arriveranno con un altro capitolo, di cui ancora non si sa nulla. Nessuna indiscrezione, unica informazione certa il periodo d’uscita negli Usa, previsto per novembre 2019. In Italia le bimbe dovranno aspettare Natale 2019.