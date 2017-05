50 Sfumature di Rosso, il film: trama e prime immagini dal nuovo teaser trailer

A poco meno di un anno dall’uscita, è già trapelato in rete il primo teaser trailer di 50 Sfumature di Rosso. Dalle prime immagini sembra che nella terza pellicola tratta dalla trilogia di E. L. James vedremo molte più scene romantiche rispetto al passato, immagini che faranno sognare tutte coloro che vorrebbero essere nei panni della bellissima Anastia Steele.

Dopo le minacce di Elena Lincoln ma anche di Leila e Jack Hyde, Anastia e Christian sono finalmente felici e possono godere sia del loro matrimonio sia della loro Luna di Miele in Europa. Acque cristalline delle coste francesi ma anche immagini della romanticissima Parigi fanno da sfondo alla nuova storia tra Christian Grey e Anastasia Steele, protagonisti di 50 Sfumature di Rosso. Jamie Dornan e Dakota Johnson – i due attori protagonisti – sembra che questa volta non daranno sfoggio solamente di nudità ed erotismo ma verranno bensì coinvolte in scene dall’alto tasso di romanticismo.

Vi lasciamo quindi alle immagini dal primo teaser trailer, trapelato in rete nel corso delle ultime ore:



Fifty Shades Freed Teaser Trailer (2018) di movielovtrailers