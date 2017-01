50 Sfumature di nero, tutte le canzoni della colonna sonora

“So che saranno messi al mondo molti bambini con questa colonna sonora”.

Il tweet di Nick Jonas in cui annuncia la sua partecipazione alla soundtrack di 50 Sfumature di nero ha davvero fatto sorridere il web, e allo stesso tempo riassunto il pensiero di molti.

Le canzoni che accompagnano il sequel di 50 Sfumature di grigio, infondo, non possono che essere superhot.

L’ex Jonas Brothers ha duettato con Nicki Minaj in una traccia intitolata Bom Bidi Bom, ma non sono gli unici artisti famosi tra i 19 brani della colonna sonora del film più atteso dell’anno.

Come già sapevamo, il brano principe della OST è I Don’t Wanna Live Forever di ZAYN e Taylor Swift, di cui si sta aspettando trepidamente il videoclip girato nei giorni scorsi a Londra. La canzone, scritta dalla stessa Swift con Sam Dew e Jack Antonoff, e prodotta dallo stesso Antonoff, è stata diffusa nei giorni scorsi direttamente dai social della cantante.

Il singolo, quindi, vede la partecipazione dell’ex One Direction nonché fidanzato di una delle migliori amiche di Taylor: la modella Gigi Hadid.

Nell’ album, tanti artisti celebri come Sia, che aveva già collaborato al primo capitolo della saga con il brano Salted Wound, Tove Lo, John Legend con una ballata intitolata One Woman Man e Hasley.

La soundtrack sarà rilasciata ufficialmente il 10 febbraio, giorno di uscita internazionale del film nelle sale cinematografiche (in Italia uscirà il giorno prima).

La colonna sonora di 50 Sfumature di grigio è stata un successo quasi più del film stesso, vendendo solo negli Stati Uniti più di 500.000 copie, grazie a hit di successo come Earned it di The Weeknd, per non parlare di Love Me Like You Do di Ellie Goulding e della sensualissima versione di Crazy in Love della Queen del pop, Beyoncé.

Le alte aspettative per le canzoni scelte per raccontare il secondo atto della storia d’amore tra Christian e Anastasia sembrano essere state esaudite.

Ecco la track list completa:

1. “I Don’t Wanna Live Forever” – ZAYN | Taylor Swift

2. “Not Afraid Anymore” – Halsey

3. “Pray” – JRY (feat. Rooty)

4. “Lies in the Dark” – Tove Lo

5. “No Running From Me” – Toulouse

6. “One Woman Man” – John Legend

7. “Code Blue” – The-Dream

8. “Bom Bidi Bom” – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. “Helium” – Sia

10. “Cruise” – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. “The Scientist” – Corrine Bailey Rae

12. “They Can’t Take That Away From Me” – Jose James

13. “Birthday” – JP Cooper

14. “I Need a Good One” – The Avener (feat. Mark Asari)

15. “Empty Pack Of Cigarettes” – Joseph Angel

16. “What Would It Take” – Anderson East

17. “What Is Love?” – Frances

18. “On His Knees” – Danny Elfman

19. “Making It Real” – Danny Elfman