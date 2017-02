50 Sfumature di Nero: trama, spoiler, anticipazioni e curiosità

Cresce sempre di più l’attesa per “50 Sfumature di Nero”, il secondo capitolo della saga tratta dai romanzi di E.L. James, trilogia diventata best-seller in buona parte del mondo. Ecco allora trama, spoiler, anticipazioni e curiosità sulla pellicola in uscita il 9 febbraio.

Manca pochissimo all’uscita di “50 Sfumature di Nero”, la seconda pellicola della trilogia tratta dall’omonimo bestseller di E. L. James e che vede protagonisti l’ingenua – almeno inizialmente – Anastasia Steele e il “bello e dannato” Christian Grey. Ma cosa succederà ora? Chi ha letto il libro, ma anche solo visto i trailer o le immagini rubate dal set, avrà capito che in questo nuovo capitolo i due protagonisti dovranno fare i conti con il passato. Christian Grey, infatti, è un uomo tanto sensuale quanto difficile: alle spalle, infatti, ha anni passati a frequentare donne d’ogni sorta, donne che spesso si sono sentite solamente usate da lui. E Anastasia?

La giovane Anastasia Steele, innamorata follemente di Christian Grey, in “50 Sfumature di Nero” dovrà anch’essa scontrarsi con i demoni dell’uomo, dalle sue paure interiori sino alle donne che sono arrivate prima di lei. Tra queste, una in particolare metterà in serio pericolo la vita di Anastasia. Nonostante ciò, gli spettatori dovranno prepararsi a vedere i due protagonisti in una luce diversa: nonostante le difficoltà, infatti, il loro rapporto ha subito un’evoluzione a tratti inaspettata a tratti molto romantica. Vi lasciamo quindi al trailer ufficiale in attesa del 9 febbraio…