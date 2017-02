50 Sfumature di Nero, trama e trailer: nuovo videoclip svela la scena del ballo in maschera

50 Sfumature di Nero è finalmente nelle sale: da oggi, 9 febbraio 2017, sarà infatti possibile trovare nelle sale quella che è la pellicola più chiacchierata di questi primi mesi del 2017. A poche ore dall’uscita, però, la Universal Pictures ha pubblico un nuovo ed inedito videoclip che svela una delle scene cult del film…

Dopo mesi di attesa è nelle sale il secondo capitolo delle “50 Sfumature” ovvero 50 Sfumature di Nero: il film, tratto dal secondo romanzo della celebre trilogia erotica di E.L.James, racconta del complicato rapporto tra la giovane ed innocente Anastasia Steele e il bello e dannato Christian Grey, un uomo di buona famiglia ma con un passato molto difficile alle spalle. Ma qual è la trama della pellicola? Nel sito ufficiale del film si legge “Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme”.

E’ quindi tutto pronto per 50 Sfumature di Nero che, ricordiamo, è interpretato da Dakota Johnson e Jamie Dornan rispettivamente nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey. Ma cosa vedremo nelle sale? Le anticipazioni e i rumors parlano già di un rapporto molto più complice ed intimo, annebbiato però dal passato dell’uomo. In queste ore, comunque, la casa di produzione della pellicola ha rilasciato il videoclip che svela le scene del ballo in maschera, tra le più attese da tutti coloro che hanno già letto i romanzi. Vi lasciamo quindi al video in attesa della visione completa di 50 Sfumature di Nero…

Credit: una clip dei video by Universal Pictures/YouTube