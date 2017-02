50 Sfumature di Nero trailer, quando esce in Italia e news: tutto sulla pellicola più attesa del momento

Cresce sempre di più l’attesa per 50 Sfumature di Nero, il secondo capitolo della saga omonima delle “50 Sfumature” tratto dalla trilogia erotica di E.L James diventata in breve tempo un best seller mondiale. Ecco allora il trailer ma anche tutto quello che c’è da sapere, da quando esce alla trama.

L’arrivo nelle sale di 50 Sfumature di Nero è oramai imminente: nei cinema italiani, infatti, la pellicola uscirà il 9 febbraio per consentire alle coppie di godere della sua proiezione anche nel giorno di San Valentino. Ma cosa aspettarsi da questo secondo capitolo? Nel trailer ufficiale si vedono ancora una volta Anastasia Steele e Christian Grey impegnati nella loro appassionata e tormentata relazione: interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Jamie Dornan, i due dovranno affrontare il passato del giovane imprenditore tanto bello quanto dannato.

50 Sfumature di Nero: se è oramai chiaro quando esce, che ne è della trama? Sul sito ufficiale del film si legge “Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme”. Vi lasciamo quindi al trailer e all’attesa per l’uscita nelle sale di 50 Sfumature di Nero.