50 Sfumature di Nero teaser trailer: scene bollenti in ascensore nelle nuove immagini

L’attesa per l’uscita di “50 Sfumature di Nero” è oramai agli sgoccioli: la seconda pellicola della saga ad alto contenuto di sensualità sarà infatti nelle sale cinematografiche a partire dal 9 febbraio prossimo. Nell’attesa, i produttori hanno deciso di far uscire un nuovo teaser trailer con nuove e bollenti scene.

Anastasia Steele e Christian Grey sembrano essere più affiati che mai nella nuova pellicola di “50 Sfumature di Nero”. I trailer e i nuovi teaser non lasciano dubbi, l’intesa tra i due è sempre maggiore e lo dimostrano le immagini dell’ultimo video trapelato in rete: nel teaser trailer si vedono Dakota Johnson e Jamie Dornan, i due attori che vestono il ruolo dei protagonisti, impegnati in un bollente nonché divertente gioco di coppia iniziato durante una cena al ristorante e che raggiunge il suo culmine in un ascensore gremito di gente.

“50 Sfumature di Nero”, come la pellicola precedente, si conferma quindi ad alto tasso di sensualità e passione ma i protagonisti sembrano ad un passo dalla svolta: la titubante Anastia Steele, infatti, nel nuovo teaser sembra più che mai sicura di sé e di quello che fa, nonostante quasi “costretta” da Christian Grey a diventare protagonista di un gioco di coppia del quale non conosce i risvolti. Vi lasciamo quindi alle scene dell’ultimo teaser trailer rilasciato per stemperare l’attesa sino al 9 gennaio, giornata in cui arriverà nelle sale “50 Sfumature di Nero”.