50 Sfumature di Nero premiere a Los Angeles: Dakota Johnson in lingerie Valentino…

A Los Angeles, per la premiere di 50 Sfumature di Nero – ultima fatica della saga cinematografica e letteraria che ha appassionato il mondo – la protagonista Dakota Johnson ha incantato sul red carpet stampa e fotografi per il suo outfit. Vestire i panni di Anastasia Steele per la carriera dell’attrice è stato un salto di popolarità capitale che le ha permesso di incarnare una beniamina del pubblico femminile.

L’evoluzione del suo personaggio, da timida e impacciata a seducente e sensuale, è stato rappresentata egregiamente dalla scelta dell’outfit sfoggiato per la prima di Los Angeles. Dakota ha scelto un abito di Valentino che pare un intimo di altissima classe, con un tessuto di seta scivolato sul corpo e una profonda scollatura da indossare – rigorosamente – senza biancheria. A coronare l’effetto è la tonalità cipria, di una delicatezza eterea, che ha stregato tutti. Il make up abbinato fa da contraltare con delle tonalità decise: labbra marcate e unghie nere laccate.

Non è passato inosservato neppure il rapporto di grande complicità instaurato con il collega Jamie Dornan – che veste i panni di Mr Grey – mostrato con grande disinvoltura sul red carpet.