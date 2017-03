50 Sfumature di Nero: nel DVD anche scene censurate al cinema e anteprima del nuovo film

Dopo l’uscita al cinema e il record al box-office, “50 Sfumature di Nero” arriva anche in DVD. Le ultime indiscrezioni parlano già di scene dal backstage ma anche di un’anteprima di “50 Sfumature di Rosso” e di alcuni minuti di scene censurate dal film.

Vi manca già “50 Sfumature di Nero”? Niente paura: è prevista infatti a breve l’uscita in DVD, uscita che potrebbe rivelarsi quasi più interessante di quella sul grande schermo. Le ultime indiscrezioni, infatti, annunciano che nell’edizione in DVD gli appassionati di Christian Grey e Anastasia Steele – rispettivamente interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan – avranno modo di apprezzare anche scene inedite, censurate per la proiezioni cinematografica perché considerate troppo “hot”.

Non solo scene tagliate nel DVD di “50 Sfumature di Nero”, in uscita il 24 maggio anche in versione 4K Ultra HD e Blu-Ray: nella versione in DVD, infatti, saranno presenti anche scene tratte dal backstage del film ma anche un’interessante anticipazione su “50 Sfumature di Rosso”, l’ultimo film della trilogia tratta dai romanzi di E.L.James.