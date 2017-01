50 Sfumature di nero, il terzo trailer tra eros e thriller: il video

Era il lontano aprile 2015 quando Donna Langley, presidente di Universal Pictures durante un intervista con The Hollywood Reporter aveva svelato che Fifty Shades Darker, sarebbe stato, proprio come suggerisce il titolo, “più oscuro” ovvero “un po’ più thriller” rispetto al primo capitolo.

Ecco che guardando il terzo trailer di 50 Sfumature di nero non possiamo che essere d’accordo.

Questo terzo video, impreziosito dalla voci di Zayn Malik e Taylor Swift nella loro I Don’t Wanna Live Forever, branco principe della colonna sonora del film più atteso dell’anno, che a quanto pare conterrà anche canzoni di Ariana Grande, Rihanna, Selena Gomez e Justin Bieber, oltre a rimarcare il lato amoroso-erotico della pellicola, la connota anche con atmosfere più noir dettate dalla presenza di diverse ombre del passato del tenebroso Christian Grey, che sembrano non accettare il suo “cambiamento” e voler minacciare a tutti i costi la sua felicità con la dolce Ana.

In questa “versione estesa” possiamo ammirare qualche dettaglio in più dei due trailer precedenti tra cui le tanto attese scene sexy per la gioia delle fan che chiedevano a gran voce un film vietato ai minori, più audace e trasgressivo, il più vicino possibile ai libri che tanto hanno amato.

Sembra sempre più evidente che E.L. James abbia ascoltato il suo nutrito fandom, e dopo aver dato il benservito alla regista di 50 sfumature di grigio, rea di essere stata troppo “leggera”, abbia promesso nei due sequel un’alta dose di eroticità.

In realtà però, 50 sfumature di nero, proprio come il suo predecessore, ha ottenuto dalla MPAA, ovvero la censura cinematografica americana, “solo” il divieto “R”, ovvero Restricted, riservato ai film vietati ai minori di 17 anni non accompagnati. È lo stesso divieto del primo, ed è stato assegnato per i “forti contenuti sessuali espliciti, scene di nudo e linguaggio”.

Scritto da Niall Leonard (marito della scrittrice E.L. James) e diretto da James Foley, 50 Sfumature di nero arriverà nelle sale il 9 febbraio 2017.

Oltre ai due protagonisti, Jamie Dornan e Dakota Johnson, fanno ritorno dal film originale anche il premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini. Tra le new entry, Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote e Eric Johnson.