50 Sfumature di Nero, DVD: uscita, versione estesa e tutto quello che c’è da sapere

Manca pochissimo all’uscita del DVD di “50 Sfumature di Nero”, secondo capitolo della saga cinematografica tratta dalla trilogia erotica di E.L. James. Ma cosa aspettarsi? A gioirne particolarmente saranno tutte e tutti coloro che hanno pensato che nella pellicola mancassero parti fondamentali presenti invece nel libro: il DVD, infatti, renderà possibile la visione della versione estesa della pellicola, censurata nelle sale italiane perché considerata troppo spinta.

“50 Sfumature di Nero” è stato uno dei film da record al botteghino del 2016: per molte settimane primo in classifica, ha portato al cinema migliaia di appassionati della saga. Per chi ancora non lo conoscesse, “50 Sfumature di Nero” è il secondo film tratto dai romanzi della scrittrice E.L. James, trilogia erotica che fa tuttora parlare di sé a causa della presenza di scene decisamente “piccanti”. In attesa del terzo ed ultimo film – almeno per ora – il 24 maggio arriverà negli store la versione Digital HD mentre il 7 giugno approderà sul mercato il DVD con tanto di backstage, scene censurate e contenuti esclusivi pensati per tutti coloro che hanno amato il film già al cinema. Ma cosa aspettarsi?

Come anticipato, nel DVD in uscita di “50 Sfumature di Nero” sarà presente la versione estesa della pellicola, quella in cui sono presenti – oltre ad alcune scene tagliate – ben 13 minuti in più di scene considerate scomode per la proiezione nelle sale cinematografiche: grazie a questa nuova versione le fan avranno modo di ammirare Jamie Dornan completamente senza veli in tutta la sua bellezza ma anche Dakota Johnson alle prese con giochi erotici particolarmente spinti. Infine, il DVD di “50 Sfumature di Nero” nasconderà anche una chicca: all’interno sarà infatti presente anche un’anticipazione su “50 Sfumature di Rosso”, terzo capitolo atteso nelle sale per il prossimo S.Valentino.