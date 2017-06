50 Sfumature di Nero: da oggi in DVD in versione estesa, Blu Ray e 4K

Dopo mesi di attesa, 50 Sfumature di Nero può finalmente approdare nelle case di tutte e tutti coloro che lo hanno amato al cinema. Considerato una delle pellicole più amate di sempre, il secondo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di E.L. James è disponibile da oggi in DVD, Blu Ray e 4K. La vera novità è però insita nel contenuto: oltre ad una versione estesa, tutti coloro che lo acquisteranno avranno modo di gustarsi una preview di 50 Sfumature di Rosso.

Si chiama “Cinquanta Sfumature di Nero – Edizione Segreta” il DVD, Blu Ray e 4K che sarà disponibile a partire da oggi, 7 giugno. Il film che ha fatto impazzire milioni di donne e uomini di tutto il mondo approda infatti nelle nostre case con un’edizione del tutto speciale. Quasi fosse un tributo ai propri fan, la produzione ha deciso di lanciare un’edizione estesa del film contenente 13 minuti di scene mai viste al cinema, backstage e interviste al cast ma soprattutto una piccola anteprima di 50 Sfumature di Rosso, la terza pellicola tratta dagli omonimi romanzi di E.L. James.

Ma cosa aspettarsi? Come si legge nella sinossi ufficiale di 50 Sfumature di Nero, “Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme. La vincitrice premio Oscar® Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tornano nei ruoli interpretati in Cinquanta sfumature di grigio, affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar® Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote and Eric Johnson”.