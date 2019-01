Sognate di lavorare nel mondo dell’abbigliamento? Ecco l’occasione che fa per voi. H&M è alla ricerca di nuove risorse da inserire nell’organico delle sedi in Italia e a Stoccolma. L’offerta è rivolta perlopiù a giovani diplomati e neolaureati. Tra le figure ricercate Sales Advisor, Business Controller, Transport Coordinator, solo per citarne alcune.

H&M – Hennes & Mauritz AB, come saprete, è un Gruppo specializzato nella vendita di abbigliamento, accessori e cosmetici, nato in Svezia, a Vasteras nel 1947. All’inizio non era che un negozio di abbigliamento femminile. Poi il trasferimento a Stoccolma cambia le sorti di quello che sarà il futuro H&M. Nel 1968, infatti, la catena Hennes si fonde con il franchise di abbigliamento per caccia e pesca Mauritz Widforss, dando vita al marchio così come lo conosciamo. Il primo store al di fuori della Svezia viene inaugurato a Londra nel 1976. Il successo è immediato, complice la qualità dei prodotti unita a prezzi competitivi. Diventa così una delle realtà più importanti del settore, soprattutto per quanto riguardal’abbigliamento fast fashion. Oggi H&M è presente in ben 69 Paesi del mondo e conta una rete di più di 4.700 punti vendita e negozi online disponibili per vari Stati, e conta oltre 171.000 dipendenti. Tante gli stilisti che hanno collaborato col marchio svedese, tra cui Roberto Cavalli e Versace. Durante l’anno H&M cerca personale da assumere presso la sede centrale dell’azienda, situata in Svezia e da inserire nei vari punti vendita. Vediamo ora le posizioni al momento aperte.

H&M: le posizioni aperte

Ecco le figure professionali richieste:

Italia

Sales Advisor: Corciano, Sassari, Catania, Vibo Valentia, Campania, Fiume Veneto, Vittuone, Milano, Ascoli Piceno, Verona, Alessandria

Transport Coordinator Italia: Lodi

Imprex Officer to H&M Logistics in Italia: Pavia

Stoccolma

Business Controller to Global Buying Office

H&M Business Trainee 2019

Design Student Placement

Design internship

Chi volesse avere maggiori dettagli su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale di H&M, alla sezione Lavora con Noi (Carriere). Qui è possibile inviare la propria candidatura, compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.