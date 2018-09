Thun offerte di lavoro 2018: assunzioni nell’azienda italiana, importanti novità

Thun è un’azienda italiana di oggetti da collezione, articoli da decoro interni e idee regalo. L’azienda è stata fondata a Bolzano nel 1950 dalla contessa Lene e dal conte Otmar Thun in un piccolo laboratorio di modellazione a Castel Sant’Antonio (Schloss Klebenstein). Nel 2016, dopo un periodo di crisi, l’azienda registra un fatturato annuo di quasi 88 milioni di euro. Dispone di circa 1200 punti vendita in Europa: 700 negozi multimarca e 370 monomarca, di cui 90 gestiti direttamente dalla stessa azienda (in Italia, Germania, Svizzera, Austria), e i due flagship store di Bolzano e Mantova dove è stato creato il centro logistico Thun Logistics che offre servizi anche a terzi. Nello stesso anno l’azienda avvia una nuova strategia che la porterà a passare da una logica wholesale ad una retail, spostando l’attenzione dal rivenditore al consumatore finale e assumendosi il rischio di gestire gran parte della distribuzione.

Nel marzo 2017 apre a Milano, in corso Garibaldi, il primo Thun Caffè Italia: spazia dalla caffetteria alla ristorazione sino alla vendita dei 250 articoli del catalogo Thun, soprattutto oggetti per la tavola e per i regali. Vuole essere un test del progetto che porterà l’azienda ad aprire altri locali. Nella prima metà di dicembre 2017 apre anche a Montebelluna, in Veneto.

Thun offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte in Italia

Thun, nuove posizioni aperte in tutta Italia. La nuova campagna recruiting della celebre azienda di oggetti da collezione è rivolta a giovani diplomati e laureati in diversi ambiti. Si parte dai profili junior, per chi è alle prime esperienze lavorative, fino ad arrivare alle figure senior.