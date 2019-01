21 Buttons è l’App che mette in contatto il mondo della moda, l’e-commerce, gli appassionati e gli influencer, tutti su un’unica piattaforma dove è possibile monetizzare il proprio gusto in fatto di outfit e look. L’App nasce nel 2016 in Spagna, ad opera di Marc Soler e Jaime Farres e nell’estate 2017 è arrivata in Italia, facendo subito boom di iscritti. Tra questi ben 500 influencer, che nei primi cinque mesi hanno raggiunto più di 300k di seguaci. Il social ha attratto nomi come Chiara Nasti, Alice Campello, Giulia Gaudino e molte altre.

21 Buttons: social e e-commerce per trovare l’outfit perfetto

Il principio base è quello di Instagram: si caricano e condividono foto, si esprime il proprio gradimento, se seguono i profili di interesse. Ma l’attenzione su 21 Buttons è tutta sugli abiti. E’, infatti, possibile taggare ogni capo indossato che rimanda, così al sito di e-commerce. Ogni qualvolta, un utente fa acquisti grazie a un vostro tag, guadagnate una percentuale. Vien da sé che si tratta del paradiso delle fashion blogger, che come su altri social possono essere contattate dai brand per indossare le loro creazioni e condividerle con i “follower”.

La piattaforma, scaricabile tramite l’app store, permette non solo di farsi notare e fare shopping online in modo pratico e veloce, ma anche di trarre mille e una ispirazioni dagli abbinamenti proposti da altri utenti. Lo stesso capo, ad esempio, può essere visto addosso a persone diverse e come parte degli outfit più disparati, basta solo un click. I capi che più ci piacciono possono essere acquistati, inseriti nella wish list o conservati nel nostro armadio virtuale, in attesa di futuri abbinamenti. Sono più di dieci milioni gli outfit ad ora condivisi dagli utenti sull’app, utilizzata da circa tremila influencer tra Spagna Regno Unito e Italia.



21 Buttons: le influencer italiane

In Italia, le influencer nostrane non si sono lasciate sfuggire l’opportunità offerta da 21 Buttons e si sono lanciate con entusiasmo sulla nuovissima piattaforma.

Tra le più seguite troviamo la fashion blogger napoletana Chiara Nasti, con 1,6 milioni di follower, seguita a ruota da Valentina Ferragni, sorella di Chiara, con 1,2 milioni di seguaci e dall’ex inviata del Gf Giulia Gaudino, con 1,1 milioni.