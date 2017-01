2017 è l’anno dei ponti: da Pasqua a Ferragosto ecco quando cadranno tutti

Il 2017 sarà un anno favorevole per ponti e week end lunghi di cui approfittare. Iniziamo subito positivamente con il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che è un venerdì e permetterà di prolungare le vacanze natalizie fino al 9 gennaio.

Pasqua e Pasquetta nel 2017 cadranno il 16 e il 17 aprile, per chi punta a un viaggio potrà servirsene grazie al 25 aprile che cadrà di martedì. Ottimo anche il 1 maggio, che sarà di lunedì, permettendo di allungare il week end. Fortunato anche il 2 giugno, un venerdì, che potrebbe essere il primo week end lungo al mare per molti italiani.

Benissimo anche Ferragosto, che nel 2017, cadrà di martedì: sarà sufficiente prendere il lunedì di ferie per avere 4 giorni di vacanza di fila. l’1 novembre sarà un mercoledì, mentre l’8 dicembre, festa dell’Immacolata – ancora un’ottima notizia – cadrà di venerdì. Insomma per questo 2017 non ci saranno scuse: gite fuori porta, week end lunghi e mini viaggetti saranno alla vostra portata molto spesso.