10 mila dollari al mese per testare case di lusso: ecco l’annuncio di lavoro che cercavate

Da qualche giorno gira sul web un annuncio di lavoro che ad una prima occhiata sembrerebbe una presa in giro clamorosa. 10 mila dollari al mese per tre mesi per testare in giro per il mondo case di lusso. E invece la proposta è più che veritiera, nonché molto seria ed è stata fatta da un club di scambio di case di lusso. 3rd Home, questo il nome del club, propone infatti ai candidati un viaggio di tre mesi in cui testare dodici ville multimilionarie: in ognuna di esse quindi la persona prescelta dovrà rimanervi una settimana. Ovviamente il viaggio è tutto spesato e per il disturbo vengono dati ben 10 mila dollari al mese di compenso.

Trattandosi di un annuncio di lavoro, ci sono ovviamente anche dei requisiti per poter accedere alle selezioni. La persona ricercata infatti deve essere pratica di soggiorni di lusso, essere in grado di capire e apprezzare questo tipo di dimore e di proporle in modo accattivante a potenziali clienti attraverso un lavoro di scrittura sul blog del club, di riprese video e di foto dei luoghi. Ovviamente è richiesto anche l’essere avvezzo all’uso dei più comuni social network. Tra gli altri requisiti per accedere alle selezioni per il lavoro ovviamente la disponibilità immediata, precedenti esperienze di viaggio in luoghi di lusso, un passaporto valido, la patente di guida, nessun paura di volare e niente precedenti penali. Almeno 18 anni e nessun animale domestico da tenere con sé in viaggio.

Come rispondere all’annuncio di lavoro? E’ necessario inviare un video di presentazione di circa un minuto con le motivazioni per cui si desidera il posto all’indirizzo [email protected] . Il termine ultimo per partecipare è il 30 marzo.