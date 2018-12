I 10 matrimoni più costosi di sempre: la lista delle nozze entrate nella storia

I matrimoni da sempre suscitano parecchia curiosità, quest’ultima è doppia poi se gli sposi appartengono al mondo dello spettacolo. Perché paradossalmente più il matrimonio è sfarzoso, maggiore è la morbosità del pubblico, che vuole sapere tutto su partecipazioni, abito, confetti, invitati, menù … Quali sono i matrimoni entrati di diritto nella storia? Abbiamo pensato di proporvi una lista di 10 unioni che sono costate non poco.

Partiamo da una coppia famosa, scoppiata nel 2010. Parliamo della cantante Christina Aguilera e del discografico Jordan Bratman. La loro unione avvenuta nel 2005 in una tenda nel mezzo di un vigneto nella Napa Valley, negli Stati Uniti pare sia costata 2,2 milioni di dollari. Per l’occasione lei scelse un abito «more expensive» di Christian Lacroix, che qualcuno di voi certamente ricorderà. Decisamente costose anche le doppie nozze della modella inglese Elizabeth Hurley e dell’indiano manager Arun Nayar. La prima volta si unirono nel 2007 in un castello di Sudeley, in Inghilterra, poi in un palazzo a Jodhpur, per seguire la tradizione indù di lui. I matrimoni sarebbero costati ben 2,6 milioni di dollari. E pensare che la coppia sarebbe rimasta insieme soltanto quattro anni. Anche Paul McCartney e Heather Mills non avrebbero badato a spese: i due scelsero di sposarsi nel 2002 in un castello irlandese. Anche in questo caso la coppia ha retto per soli quattro anni ed è proprio qui che sta il vero record: il matrimonio sarebbe costato 3,6 milioni di dollari, il divorzio circa 40 milioni di dollari. Paul McCartney diede alla ex 27 milioni di dollari come un unico pagamento e altri 13 milioni di dollari “a rate”. Quando si parla di matrimoni non si può non nominare l’attrice Elizabeth Taylor, nello specifico vogliamo parlarvi del suo sposalizio con il muratore Larry Fortensky, conosciuto in un centro di riabilitazione dove entrambi erano stati per problemi di droga. La coppia si è sposata nel 1991 presso il famoso Neverland Ranch di Michael Jackson spendendo ben 4 milioni di dollari. Interessante anche l’accordo prematrimoniale firmato da Fortenksy, che prevedeva “soltanto” 1 milione di dollari se la coppia si fosse separata, a condizione che il matrimonio fosse durato almeno cinque anni. Inutile dire che allo scadere di questi i due si lasciarono.

Decisamente costosi anche i matrimoni di Liza Minnelli e David Gest (che scelsero come location la Fifth Avenue a New York nel 2002, spendendo la bellezza di 4,2 milioni di dollari); di Chelsea Clinton (figlia del presidente degli Stati Uniti) e del segretario di Stato Marc Mezvinsky (che optarono per una lussuosa cerimonia presso l’Astor Courts nel 2010 che costó ben 5 milioni di dollari); e del calciatore Wayne Rooney e Coleen McLoughlin (che si sono sposati nell’Abbazia di Cervara vicino a Genova in Italia nel 2008. Il calciatore non avrebbe badato a spese: 8 milioni di dollari la cifra sborsata).

Decisamente lussuoso anche quello che è stato nominato il «matrimonio del secolo». Stiamo parlando del principe William e di Kate Middleton che si sono giurati amore eterno nel 2011. La cerimonia, tenuta nell’Abbazia di Westminster, è costata la bellezza di 34 milioni di dollari. Avrebbero speso il doppio (ben 66 millioni di dollari) Vanisha Mittal, la figlia di Lakshmi Mittal, uno degli uomini più ricchi del mondo e Amit Bhatia. Il matrimonio tra i due, annoverato tra i più stravaganti di sempre, si è svolto nel 2004 nello storico Chateau Veaux le Vicomte del XVII secolo vicino a Parigi. Soldi mal spesi diciamo se si pensa che la coppia si separò dopo poco tempo. Chiudiamo con le nozze tra il Principe Carlo e la principessa del popolo Lady Diana. Con una partecipazione al matrimonio di 3.500 persone e con 750 milioni di telespettatori da tutto il mondo, il Royal Wedding, celebrato nel 1981, è semplicemente il matrimonio più costoso di sempre: 110 milioni di dollari.